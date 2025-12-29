2025'te En Çok Yüz Gençleştirme Ameliyatı Yapıldı — Samsun'a Yoğun Talep

FBM Tıp Merkezi çalışanları, 2025 yılının bitimine sayılı günler kala düzenlenen moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi. Programda yılın personellerine ve kurumdan ayrılacak çalışanlara plaket takdim edildi.

En çok ilgi yüz gençleştirme ameliyatlarına oldu

Etkinlikte konuşan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "2025 yılında kliniğimizde en sık yapılan estetik ameliyat yüz gençleştirme oldu. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden hastalar estetik uygulamalar için Samsun’u tercih etti. Özellikle Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerden hastalar yüz gençleştirme ameliyatları için kliniğimize başvurdu. Vasküler malformasyonlar, burun deformiteleri, kepçe kulak, büyük göğüsler, doğuştan meme yokluğu, karın germe ve doğum sonrası deformiteler gibi birçok farklı ameliyat gerçekleştiriyoruz. Ancak en yoğun talep yüz gençleştirme ameliyatlarına oldu" dedi.

Erkeklerde estetik ameliyatlara ilgi artıyor

Akbaş, kadınların estetik ameliyatlara ilgisinin erkeklere göre daha fazla olduğunu belirtirken, erkeklerde de son yıllarda ciddi bir artış kaydedildiğini vurguladı: "Saç ekimi, burun estetiği ve liposuction gibi operasyonlarda bazı alanlarda erkek hasta sayısı kadınları geçebiliyor. Genel tabloya bakıldığında kadınların estetik yaptırma oranı hâlâ biraz daha yüksek" diye konuştu.

Genç yaşta estetik başvurularına uyarı

Sosyal medyanın yaygın kullanımının estetik konusunu suistimale açık hâle getirdiğini ifade eden Akbaş, özellikle genç yaş gruplarına dikkat çekti: "13-14 yaşındaki çocukların aileleriyle birlikte estetik talepleriyle başvurduğunu görüyoruz. Bu son derece yanlış bir durum. Estetik ameliyatlar, vücut gelişimi tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Bunun istisnası kepçe kulak ameliyatlarıdır; bu operasyonlar çocukların sosyal hayata başlamasından önce yapılabilir. Diğer estetik ameliyatlar ise 18-19 yaşından sonra, vücut gelişimi tamamlandıktan sonra uygulanmalıdır. 2025 yılında sosyal medyanın etkisiyle 13-17 yaş grubundan başvuruların arttığını gözlemledik. Bu noktada hekimlerin çok daha titiz ve dikkatli olması gerekiyor."

Etkinlik, yemek ikramı ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

