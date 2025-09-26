2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

2025'te ev hanımlarına SGK isteğe bağlı sigorta desteği, aylık nakit yardımlar, fatura desteği ve mikro kredilerle kapsamlı ekonomik destek sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:29
Türkiye'de evin direği olan ancak sosyal güvenceden yoksun milyonlarca çalışmayan ev hanımı için 2025 yılında geçerli olacak destek ve sosyal haklar açıklandı. Devlet, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde ekonomik güçlenme, sosyal hayata katılım ve geleceğin güvence altına alınması amaçlı paketleri hayata geçiriyor.

Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla sunulan isteğe bağlı sigorta imkanı, yıllarca aile için emek verip çalışma hayatına katılamayan kadınlara emeklilik yolunu açıyor. 2025 yılı itibarıyla aylık 6.400 TL tutarındaki isteğe bağlı sigorta priminin %32'si, yani yaklaşık 2.048 TL, devlet tarafından karşılanacak. Bu destek, kadınların daha düşük maliyetle düzenli maaş ve sağlık güvencesine kavuşmasını mümkün kılıyor.

Aile Destek Programı Büyüyor

Dar gelirli hane halklarına yönelik çok sayıda yardım paketi devrede. Artan yaşam maliyetlerine karşı fatura destekleri ön plana çıkıyor: Elektrik faturaları için 150 TL ile 250 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği verilirken, ısınma giderlerini hafifletmek amacıyla yıllık 900 TL ile 2.500 TL arasında değişen Doğalgaz Desteği sağlanıyor. Ayrıca, çocuklu aileler için sunulan Çocuk Destek Bileşeni de bu yardımlarla birlikte alınabiliyor.

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Mikro Kredi Desteği

Evde el işi yapan, yemek üreten veya yeteneğini gelire dönüştürmek isteyen kadınlara yönelik mikro kredi imkânları sunuluyor. Kadın kooperatifleri veya ilgili kamu kuruluşları tarafından sağlanan 5.000 TL ile 15.000 TL arasındaki küçük sermayeler, girişimci kadınların iş kurma sürecinde destekleyici rol oynayacak.

Destek Başvuruları Nereden Yapılıyor?

e-Devlet Kapısı: En kolay ve en çok tercih edilen yöntem. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" veya SGK'nın "İsteğe Bağlı Sigortalılık" gibi hizmetlerini aratarak başvurunuzu hızla tamamlayabilirsiniz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV): Her ilçe kaymakamlığı bünyesindeki bu vakıflar, özellikle Aile Destek Programı ve nakdi yardımlar için şahsen başvuru kabul etmektedir.

Belediyeler: Gıda kolisi, yakacak yardımı gibi ayni yardımlar için ikamet ettiğiniz il veya ilçe belediyesinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri'ne başvurabilirsiniz.

Detaylar ve başvuru koşulları için ilgili kurumların resmi kanallarından güncel bilgileri takip etmeniz önerilir.

