DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,14 0,04%
ALTIN
5.930,98 -1,35%
BITCOIN
3.859.246,89 1,25%

Çarşamba'da SAMKART Dönemi Başladı: Özel Halk Otobüslerinde Kartlı Sistem Zorunlu

Samsun Çarşamba'da SAMKART uygulaması bugün tamamlandı; nakit ve eski bilet sistemi sonlandırıldı, tüm özel halk otobüslerinde kartlı ödeme zorunlu hale geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:47
Çarşamba'da SAMKART Dönemi Başladı: Özel Halk Otobüslerinde Kartlı Sistem Zorunlu

Çarşamba'da SAMKART Dönemi Başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde SAMKART uygulamasına geçiş süreci bugün tamamlandı. Özel halk otobüslerinde kartlı sisteme geçiş resmen yürürlüğe girdi ve bölgedeki toplu ulaşımda yeni dönem başladı.

Geçiş Süreci ve SATUS Projesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile nakit ve eski bilet sistemi bugün sonlandırıldı. Artık tüm yolcular SAMKART ile ödeme yapacak.

Geçiş sürecinde hizmet veren ALO 153 Çözüm Merkezi standı, Çarşamba'da kurulduğu noktada bugün itibarıyla sona erdi ve sistem tamamen aktif hale geldi.

Başvuru Noktası, İşlemler ve Ücretlendirme

8 Aralık Pazartesi günü başlayan geçiş sürecinde, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği binası önünde "SAMKART Başvuru Noktası" kuruldu. Bu noktada kişiselleştirilmiş kart başvuruları, kart satış ve bakiye yükleme işlemleri yapıldı.

Başvuru noktasında; kişiselleştirilmiş (Ücretsiz, engelli, öğrenci, 65 yaş üstü vs.) SAMKART başvuruları, SAMKART satış işlemleri ve SAMKART bakiye yüklemeleri 95 TL karşılığında yapılırken, tam SAMKART 85 TL'den satılıyor.

Ayrıca ilçenin belirli noktalarında da SAMKART başvurusu, satış işlemleri ve bakiye yüklemeleri yapılabiliyor. Bugün itibarıyla SAMKART kullanımı tüm otobüslerde zorunlu hale geldi.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SAMKART’A GEÇİŞ SÜRECİ BUGÜN TAMAMLANDI, ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SAMKART’A GEÇİŞ SÜRECİ BUGÜN TAMAMLANDI, ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE KARTLI SİSTEME GEÇİŞ RESMEN BAŞLADI

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SAMKART’A GEÇİŞ SÜRECİ BUGÜN TAMAMLANDI, ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?