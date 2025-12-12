Çarşamba'da SAMKART Dönemi Başladı: Özel Halk Otobüslerinde Kartlı Sistem Zorunlu

Çarşamba'da SAMKART Dönemi Başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde SAMKART uygulamasına geçiş süreci bugün tamamlandı. Özel halk otobüslerinde kartlı sisteme geçiş resmen yürürlüğe girdi ve bölgedeki toplu ulaşımda yeni dönem başladı.

Geçiş Süreci ve SATUS Projesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile nakit ve eski bilet sistemi bugün sonlandırıldı. Artık tüm yolcular SAMKART ile ödeme yapacak.

Geçiş sürecinde hizmet veren ALO 153 Çözüm Merkezi standı, Çarşamba'da kurulduğu noktada bugün itibarıyla sona erdi ve sistem tamamen aktif hale geldi.

Başvuru Noktası, İşlemler ve Ücretlendirme

8 Aralık Pazartesi günü başlayan geçiş sürecinde, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği binası önünde "SAMKART Başvuru Noktası" kuruldu. Bu noktada kişiselleştirilmiş kart başvuruları, kart satış ve bakiye yükleme işlemleri yapıldı.

Başvuru noktasında; kişiselleştirilmiş (Ücretsiz, engelli, öğrenci, 65 yaş üstü vs.) SAMKART başvuruları, SAMKART satış işlemleri ve SAMKART bakiye yüklemeleri 95 TL karşılığında yapılırken, tam SAMKART 85 TL'den satılıyor.

Ayrıca ilçenin belirli noktalarında da SAMKART başvurusu, satış işlemleri ve bakiye yüklemeleri yapılabiliyor. Bugün itibarıyla SAMKART kullanımı tüm otobüslerde zorunlu hale geldi.

