DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

Siverek’te 3 Ton 200 Kilogram Kıyılmış Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa Jandarma ekipleri Siverek’te piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 760 bin TL olan 3 ton 200 kg kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:41
Siverek’te 3 Ton 200 Kilogram Kıyılmış Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Siverek’te 3 Ton 200 Kilogram Kıyılmış Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Operasyonun Ayrıntıları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir kaçakçılık operasyonuna imza attı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen faaliyetlerde, kaçakçılıkla mücadelede somut sonuçlar elde edildi.

Yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 760 bin TL olan 3 ton 200 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünlere el konulurken, olayla ilgili tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

ŞANLIURFA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ SİVEREK İLÇESİNDE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, PİYASA...

ŞANLIURFA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ SİVEREK İLÇESİNDE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON 760 BİN TL OLAN 3 TON 200 KİLOGRAM KIYILMIŞ KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?