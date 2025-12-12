Siverek’te 3 Ton 200 Kilogram Kıyılmış Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Operasyonun Ayrıntıları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir kaçakçılık operasyonuna imza attı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen faaliyetlerde, kaçakçılıkla mücadelede somut sonuçlar elde edildi.

Yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 760 bin TL olan 3 ton 200 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünlere el konulurken, olayla ilgili tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

ŞANLIURFA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ SİVEREK İLÇESİNDE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON 760 BİN TL OLAN 3 TON 200 KİLOGRAM KIYILMIŞ KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRDİ.