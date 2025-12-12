DOLAR
Malatya Büyükşehir Başkanı Sami Er: 'Şehir 12 Ayda Ayağa Kalktı'

Başkan Sami Er, İnönü Üniversitesi öğrencileriyle buluştu; depremin yaralarını sarma sürecini, 12 ayda kentin toparlandığını ve kültür-spor projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:53
İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle düzenlenen söyleşide konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin deprem sonrası toparlanma sürecini ve eş zamanlı yürütülen kültür, sanat ve spor projelerini anlattı.

Söyleşinin içeriği ve açılış konuşması

Söyleşi, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Sezer Öztürk’ün moderatörlüğünde İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Tunga Özgüler, toplantı öncesi yüksekokulun altyapısını ve eğitim modellerini aktardı. Özgüler, 9 atölye, 13 laboratuvar, 27 derslik, 7 bölüm, 14 program ve 1827 mevcut öğrenci sayısı ile 3+1 modelinde OSB’de bulunan 476 işletme ile protokollere sahip olduklarını belirtti.

Başkan Er’in kariyer yolculuğu ve tavsiyeleri

Söyleşiye hayat hikâyesi ve kariyer deneyimlerini anlatarak başlayan Başkan Er, üniversite yıllarında hem okumayı hem çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Öğrencilere yönelik mesajında etik ve dürüstlüğe vurgu yaptı: “Her zaman etik olanı, doğru olanı yapın. Dürüstlükten ve doğruluktan asla ve asla vazgeçmeyin.”

Er, yöneticilere ve çalışanlara şu öğütleri verdi: Yöneticiyseniz işe önce gidin, personelden sonra çıkın; eleman olarak çalışıyorsanız çok çalışın ve çalıştığınız işletmeye fayda sağlayın. “Faydalı olduğunuz zaman kimse sizi bırakmaz” dedi.

Deprem sonrası öncelik: Kalıcı konut ve iş yeri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk önceliklerinin halkın kalıcı konut ve iş yerlerine erişimini sağlamak olduğunu vurgulayan Er, süreçte yaşanan dirençlere rağmen hedeflerini savunduklarını söyledi. Er, kentin toparlanma sürecini özetleyerek, “Şehrin ayağa kalkması 12 ayda oldu” ifadelerini kullandı.

Projeler hakkında verdiği bilgilerde, İkizce 27 bin konut yapıldığını; şehir demografisinin korunması amacıyla mahalli ilişkilerin bozulmaması yönünde tercihler yaptıklarını aktardı. Ayrıca, süreçle ilgili rakamları şöyle paylaştı: 80 bin hak sahibimiz vardı, 105 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı ve çalışmaların final aşamasında olduğunu söyledi. Bu konutların 105 bini TOKİ ve Emlak Konut tarafından, 15 bin konut ise yerinde dönüşüm kapsamında devlet desteğiyle gerçekleştiriliyor. Er, Yeşilevler’deki binaların 8 ayda tamamlandığını söyledi.

Kültür, eğitim ve spor projeleri

Depremin yaralarını sararken bir yandan da kente kültür ve spor yatırımları yaptıklarını belirten Başkan Er, Malatya’yı kütüphaneler ve spor şehri yapma hedefini paylaştı. Belediyenin içinde bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ettiklerini, bunun 7/24 açık olacak, çay, çorba, su ve kahve ikramı, sınırsız internet ve güvenlik hizmeti sunacağını anlattı. Ayrıca kent genelinde birçok kütüphane, gençlik ve spor merkezleri kuracaklarını ifade etti.

Gençlere öneriler

Başkan Er, öğrencilere meslek seçiminde pratik becerilere önem vermeleri, sektörün ihtiyaçlarına göre kendilerini hazırlamaları ve teoriyle pratiği dengeli öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. “İşinizi iyi yaparsanız her zaman aranan eleman olursunuz” vurgusunu yaptı. Ayrıca bir dil bilinmesi ve teknolojiyi etkin kullanmanın gerekliliğine değindi.

Soru-cevap ve kapanış

Söyleşinin sonunda Başkan Er, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve görüşlerini paylaştı. Etkinlik, gençlere yönelik kariyer ve şehir fırsatları ekseninde karşılıklı bilgi alışverişiyle sona erdi.

