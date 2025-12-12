Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

Çakmak Barajı devreye alındı, 520 bin dekar arazi suya kavuşacak

Edirne’nin tarımsal kapasitesini güçlendirecek projeler arasında yer alan Çakmak Barajı, tamamlanmasının ardından su almaya başladı. Yaklaşık 150 milyon metreküp depolama hacmine sahip tesis, Meriç Nehri’nden getirilen su ile dolduruluyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer bölgedeki incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yapılan duanın ardından üreticiler için hayati öneme sahip baraja kontrollü su salımı gerçekleştirildi. İletim hattının inşası tamamlanmış olup su verme işlemi ilk etapta kontrollü olarak sürdürülecek.

Barajın etkisi ve kullanımı

Baraj tam kapasiteyle devreye girdiğinde, önümüzdeki yıl 520 bin dekarlık geniş tarım alanı modern sulama imkanına kavuşacak. Kış aylarında dolacak baraj, yazın Meriç Nehri’nde debinin düşmesi halinde üreticilerin sigortası olacak ve bölgedeki su stresini azaltacak.

Vali Sezer'in değerlendirmesi

Vali Sezer projeyi Edirne açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendirdi ve sürece ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: Uzun zamandır beklenen bir projenin hayata geçtiğine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 2 ay önce Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla iletim hattından ilk su girişini gerçekleştirmiştik. Deprem sürecine rağmen 700 milyon lirayı geçen bu yatırımın tamamlanması, büyük bir emek ve kararlılık örneğidir. Emeği geçen tüm DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum.

Sezer, Edirne’de son iki yıldır yaşanan kuraklığa rağmen alınan tedbirlerle çiftçilerin süreci az zararla atlattığını belirtti. Sulama altyapısında yapılan değişikliklere değinen Vali Sezer, Hamzadere Sulama Birliği’nin tüm şehre hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendiğini, birliğin adının Edirne Sulama Birliği olarak değiştirildiğini ve yönetim merkezinin Uzunköprüye taşındığını aktardı.

Ayrıca pompaj tesislerinin otomasyon sistemine bağlandığını ve su basma işleminin yeniden başlatıldığını belirten Sezer, 75 milyon metreküplük su transferinin maliyetli bir süreç olmasına rağmen üreticinin suya ulaşımını kolaylaştırmak için bu yükü devlet olarak üstlendiklerini ifade etti.

Enerji ve kapasite planlaması

Vali Sezer, baraja su aktarımında kullanılacak pompaların enerji ihtiyacının güneş enerjisiyle karşılanacağı GES projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığını söyledi. Böylece maliyetlerin düşürülmesi ve çevreci bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ise barajı besleyen sistemde görevli 9 pompanın günlük 800 bin metreküp su basma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Bu kapasitenin özellikle yaz aylarında bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürekliliği açısından kritik rol oynayacağı vurgulandı.

Beklenen sonuçlar

Çakmak Barajı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınmasıyla bölgenin üretim deseninin çeşitlenmesi, Edirneli çiftçilerin gelirlerinin artması ve kentin tarımsal gücünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca su yönetiminin tek merkezden, daha güçlü bir organizasyon yapısıyla yürütülmesi planlanıyor.

