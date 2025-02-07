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2025'te La Nina Etkisiyle Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Ocak 2025, La Nina etkisine rağmen ortalama 13,23 derece ile en sıcak ocak ayı olarak kaydedildi. Uzmanlar durumu şaşırtıcı buluyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:02
2025'te La Nina Etkisiyle Sıcaklık Rekoru Kırıldı

La Nina'ya Rağmen Sıcaklık Rekoru

2025 yılı, La Nina etkisine rağmen sıcaklık rekorlarıyla başladı. Ocak ayında, küresel ortalama hava sıcaklığı 13,23 derece olarak ölçüldü ve bu, uzun yıllar ortalamasının 0,79 derece üzerine çıkarak tarihe en sıcak ocak ayı olarak geçti.

Beklenmedik Sıcaklık Artışı

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu durumun şaşırtıcı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından açıklanan rapor, 1991-2020 dönemine ait ortalamanın 0,79 derece üzerine çıktığını gösteriyor.

Deniz Suyu Sıcaklıkları Rekor Kırdı

Ocak ayında ortalama deniz suyu sıcaklığı 20,78 derece olarak kaydedildi. Bu, geçen yılın ocak ayındaki rekorun 0,19 derece altında kalarak ikinci en yüksek ocak ayı deniz sıcaklığı ortalaması oldu.

Şubat Ayı Tahminleri

Prof. Kurnaz, Ocak ayındaki sıcaklıkların, bilim insanlarının beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Türkiye'de Şubat ayında yeni sıcaklık rekorları beklenmediğini belirterek, sıcaklıkların yüksek seyretmeyeceğini öngördü. Kurnaz, "Şimdiye kadar rekor kırılan yılların tamamı El Nino ile başladı ve rekor oldu." dedi.

El Nino'ya Dönüş İhtimali

La Nina etkisinin devam etmesine rağmen, sıcaklıkların artabileceği bir duruma dikkat çeken Kurnaz, ilerleyen aylarda El Nino'ya dönüşümün gerçekleşebileceğini vurguladı. "Dolayısıyla, yüksek sıcaklıklarla karşılaşma ihtimalimiz var," şeklinde uyardı.

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