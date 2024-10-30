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2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 Bütçe Teklifi ve 2023 Kesin Hesap Kanunu'nu gündemine aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:32
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Başladı

2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi için görüşmelere başladı. Bu kapsamda, Sayıştay raporları da ele alınarak detaylı bir inceleme süreci yürütülecek.

Toplantı Detayları

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da komisyonda yer alarak, milletvekillerinin değerlendirmelerine katkı sağladı.

Bütçe görüşmeleri, ülke ekonomisi ve kamu harcamaları açısından kritik bir öneme sahip olup, kamuoyunu yakından ilgilendiren konuların da ele alınması bekleniyor.

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