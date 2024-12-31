2025 Yılı Değerli Kağıt Satış Bedelleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında geçerli olacak değerli kağıtların satış bedellerini açıkladı. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan genel tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belirlenen Yeni Bedeller

Buna göre, çeşitli belgelerin yeni satış bedelleri şu şekilde belirlenmiştir:

Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 125 lira

Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 250 lira

Pasaport bedeli: 1135 lira

İkamet izni bedeli: 810 lira

Kanuni bildirim süresi dışında düzenlenen TC kimlik kartı: 185 lira

Kayıp nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı: 370 lira

Aile cüzdanı bedeli: 1010 lira

Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 1420 lira

Motorlu araç tescil belgesi: 1270 lira

İş makinesi tescil belgesi: 1060 lira

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 80 lira

Mavi kart bedeli: 185 lira

Yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: 810 lira

Tebliğin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.