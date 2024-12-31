2025 Yılı Değerli Kağıt Satış Bedelleri Açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında geçerli olacak değerli kağıtların satış bedellerini açıkladı. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan genel tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Belirlenen Yeni Bedeller
Buna göre, çeşitli belgelerin yeni satış bedelleri şu şekilde belirlenmiştir:
- Noter kağıdı ve beyanname bedeli: 125 lira
- Protesto, vekaletname, resen senet bedeli: 250 lira
- Pasaport bedeli: 1135 lira
- İkamet izni bedeli: 810 lira
- Kanuni bildirim süresi dışında düzenlenen TC kimlik kartı: 185 lira
- Kayıp nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı: 370 lira
- Aile cüzdanı bedeli: 1010 lira
- Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 1420 lira
- Motorlu araç tescil belgesi: 1270 lira
- İş makinesi tescil belgesi: 1060 lira
- Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 80 lira
- Mavi kart bedeli: 185 lira
- Yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: 810 lira
Tebliğin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.