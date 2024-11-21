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2025 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi tartışıldı. Vekiller dış politikanın etkinliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:39
2025 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

2025 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine atıfla, bakanlığın ulusal güvenlik ve dış politikadaki etkinliğine vurgu yaptı.

Vize Sorunları ve Ayrımcılık

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, dış politikada vatandaşların pasaport gücünün önemine dikkat çekerek, iş ve bilim insanları başta olmak üzere birçok kesimin Avrupa Birliği ülkelerinden vize almakta zorluk yaşadığını ifade etti. Tan, “Savaşta mıyız? Savaştaysak kimin yanında ve ne uğruna?” diye sorarak hükümetin dış politikadaki etkinliğini sorguladı.

Diplomatik Stratejiler

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve benzeri kurumların kararlarına uyulmamasının Türkiye'nin ekonomik ve siyasi zorluklarına yol açtığını savundu. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, bütçe artışının bakanlığın genişleyen görev alanlarıyla yeterli olmadığını belirtti.

Orta Doğu'da Yükselen Gerilimler

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin Lübnan'daki duruma kayıtsız kalmasının eleştirildiği bir ortamda, daha aktif bir dış politika izlenmesi gerektiğini belirtti. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye'nin küresel senaryolara karşı dikkatli ve etkili hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Türkiye'nin Diplomatik Rolü

Kırkpınar, “Tüm taraflarla eşit, ahlaki ve adil bir ilişki tesis ederek barış içerisinde, samimi gayret gösteren tek ülke konumundayız.” diyerek, Dışişleri Bakanlığı'nın yürütülen düzenleme ve yeniden yapılanma çalışmalarını gurur verici olarak nitelendirdi. Bu süreçte, Türkiye'nin insani ve vicdani duruşunun uluslararası alanda daha çok takdir topladığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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