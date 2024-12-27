2025 Yılı Kamu Konutları Aylık Kira Bedelleri Belirlendi

2025 Yılında Kamu Konutlarının Kira Bedelleri Açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği doğrultusunda, kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan bu tebliğ, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında gerekli usul ve esasları belirliyor.

Kira Bedelleri ve Kapsamı

2025 yılı için kamu konutlarından alınacak kira bedelleri, konut türlerine göre şu şekilde belirlendi:

Kerpiç, ahşap, bağdadi gibi konutlar: 8,15 lira/m²

Kalorifersiz konutlar: 12,74 lira/m²

Kaloriferli konutlar: 16,71 lira/m²

Ayrıca, eğer kaloriferci, kapıcı gibi giderler kurumlar tarafından karşılanıyorsa, aylık ek kira bedeli olarak 1,96 lira/m² talep edilecek.

Elektrik ve Su Giderleri Düzenlemesi

Tebliğ kapsamında, elektrik ve su bedellerinin de kullanıcılar tarafından ödenmesi esas alınacak. Ve sayaç ayırmanın mümkün olmaması durumunda ek kira bedelleri şöyle olacak:

Elektrik sayacı ayrılmıyorsa: 3,71 lira/m²

Su sayacı ayrılmıyorsa: 3,22 lira/m²

Her iki sayacın ayrılması mümkün değilse: 6,92 lira/m²

İlave su kaynaklarından sağlanan su için: 1,73 lira/m²

Yakıt Bedelleri Nasıldır?

Kamu konutlarında yakıt teminiyle ilgili düzenlemeler de mevcut. Kurum tarafından sağlanan kaloriferli konutlarda, ısı pay ölçer veya kalorimetre bulunmuyorsa 6,68 lira/m² yakıt bedeli tahsil edilecek. Eğer bu cihazlar varsa, tüketim oranında hesaplanacak yakıt bedeli, üç katını geçmeyecek şekilde oturanlardan alınacak.

Aynı zamanda, ortak kullanım alanlarına ait giderlerin karşılanması durumunda ek olarak 78 kuruş/m² tahsil edilecek. Bu tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.