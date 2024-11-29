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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi TBMM'de Onaylandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti, görüşmeler 235 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:57
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi TBMM'de Onaylandı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi TBMM'de Onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Teşekkür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 39 gün süren bütçe müzakerelerinin sona erdiğini belirterek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın ve toplamda 227 kamu kurumunun bütçesi ile 226 kamu kurumunun kesin hesabı ve 229 Sayıştay raporu üzerine toplam 21 birleşim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe hazırlığı sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için teşekkür etti. Ayrıca, müzakerelere katkı sağlayan tüm milletvekillerine de minnettarlığını sundu.

Görüşmelerde 235 Saat Mesai Yapıldı

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun 29 Kasım'da başarıyla tamamlandığını belirtti. 39 gün süren görüşmelerde toplamda 21 birleşim, 81 oturum ve yaklaşık 235 saat mesai yapıldığını aktardı.

Muş, komisyon toplantılarına katılan 267 milletvekilinin toplam 1330 söz talebine yanıt verildiğini, Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'inin bu müzakerelere doğrudan katkıda bulunduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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