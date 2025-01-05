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Diyanet'ten 'Ekmek Yiyin, Doyun' Haberi için Yalanlama ve Hukuki İşlem

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Ekmek Yiyin, Doyun' başlığıyla çıkan haberi yalanladı ve hukuki işlem başlatacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:58
Diyanet'ten 'Ekmek Yiyin, Doyun' Haberi için Yalanlama ve Hukuki İşlem

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bir gazetede yer alan 'Ekmek Yiyin, Doyun' başlığıyla yayımlanan haberin doğru olmadığını vurgulayarak, ilgili kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Açıklamanın Ayrıntıları

Başkanlık, bugün yayınlanan haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, habere konu edilen yazının, Diyanet İşleri Başkanlığının 2013'te başlattığı 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' çerçevesinde kaleme alındığı ve 'Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut' başlıklı makale olarak belirtildiği ifade edildi. Bu yazının, 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde yer aldığı ve 2019'da Başkan Erbaş'ın 'Ramazan Günlükleri' kitabında da yayımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yazıda bilimsel verilerden yararlanarak ekmek israfının önlenmesinin önemi anlatılmaktadır. Ancak haberde yer alan 'Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü' gibi ifadeler büyük bir yalan ve çarpıtmadır." denildi. Yazının hiçbir kısmında bu tür ifadelerin geçmediği vurgulandı.

Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Açıklamada, 12 yıl önce yazılmış olan ekmek israfı konulu makalenin, sanki yeni yazılmış gibi gösterildiği ve içeriğinde olmayan ifadelerin eklenerek kamuoyunun yanıltıldığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce de başkanlıkları hakkında çarpıtıcı haberler yapan gazetenin, başkan ve kurum üzerinde olumsuz bir algı yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Son olarak, bu haberle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacağı bilgisi verildi.

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