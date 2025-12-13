Ankara'da 'Ruhsuzlar' Operasyonu: Eğlence Mekanı Kurşunlamasına 5 Tutuklama

Çankaya'daki saldırıyla bağlantılı örgüt üyeleri yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen eğlence mekanı kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 9 Aralık tarihinde gerçekleşen saldırıyı gerçekleştirenlerin 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne mensup olduğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın haksız kazanç elde etme amacıyla gerçekleştirildiğini tespit etti ve kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda silahlı eylemi örgütün yöneticileri A.A. ve U.G. ile üyeleri E.A., M.İ. ve Y.D. tarafından düzenlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda U.G., E.A., M.İ. ve Y.D. yakalandı.

Örgüt yöneticilerinden A.A. ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye kaçmak üzereyken yakalandı ve gözaltına alındı. A.A. daha sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

