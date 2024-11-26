2025 Yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başladı

2025 Yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık ederken, komisyon üyeleri bütçeyi değerlendirmek üzere bir araya geldi.

CHP'li Vekillerden Tepki

Toplantı öncesi, CHP'li milletvekilleri, sıralarına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tokalaşmak üzere CHP sıralarına geldiğinde CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkın. Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz." şeklinde karşılık verdiler.

Buna yanıt veren Güler, "Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin." diyerek durumu geçiştirdi.

Bütçe Görüşmeleri ve Diğer Konular

Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın bütçe ve 2023 kesin hesapları ile Sayıştay raporları da görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başlamış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.