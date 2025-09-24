2025-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Başlıyor: 25-30 Eylül ÖSYM Üzerinden

2025-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Başlıyor

ÖSYM duyurdu — Tercihler ais.osym.gov.tr ve mobil uygulama ile yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak.

Adaylar, 25-30 Eylül tarihleri arasında tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri yarın saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adayların, tercih sürecine ilişkin ön bilgi için yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza ve ilgili bilgilere ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabiliyor: www.osym.gov.tr.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından ek yerleştirme sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Adaylara, tercihlerini yaparken kılavuzdaki bilgilere göre hareket etmeleri ve gerektiğinde profesyonel destek almalarının faydalı olacağı hatırlatıldı.