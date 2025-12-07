Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi sokaklarında görüntülenen bir tilkinin, köpek seslerini duyarak yaşadığı panik anları vatandaş kameralarına yansıdı.
O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokakta gezinen tilki, çevrede yükselen köpek seslerini duyar duymaz hızlandı. Tilkinin bu tepkiyi vermesi ve panikle yaklaşık 1.50 metre yükseklikteki çatıya çıkmaya çalışması, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde tilkinin köpek seslerine verdiği ani reaksiyon ve çatıya tırmanma çabası net şekilde görülebiliyor.
