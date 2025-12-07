Bingöl'de Trafik Kazası: Tugay Kavşağı'nda 6 Yaralı

Bingöl Tugay Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı; 112, UMKE ve polis ekipleri müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 20:07
Kaza ve ilk müdahale

Bingöl'de, Tugay Kavşağı mevkiinde plakaları öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, yolun kayganlaşması nedeniyle meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından 112 Acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve taşıma

Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye nakil işlemlerini gerçekleştirdi. Soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ekipler, yaralıların ıslanmaması ve üşümemesine yönelik yoğun çaba sarf etti.

Soruşturma

Kazada yaralananlarla ilgili sağlık müdahaleleri sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

