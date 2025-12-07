Bingöl'de Trafik Kazası: Tugay Kavşağı'nda 6 Yaralı

Bingöl Tugay Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı; 112, UMKE ve polis ekipleri müdahale etti, soruşturma başlatıldı.