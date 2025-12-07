Bingöl'de Trafik Kazası: Tugay Kavşağı'nda 6 Yaralı
Kaza ve ilk müdahale
Bingöl'de, Tugay Kavşağı mevkiinde plakaları öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, yolun kayganlaşması nedeniyle meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından 112 Acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Müdahale ve taşıma
Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye nakil işlemlerini gerçekleştirdi. Soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ekipler, yaralıların ıslanmaması ve üşümemesine yönelik yoğun çaba sarf etti.
Soruşturma
Kazada yaralananlarla ilgili sağlık müdahaleleri sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
