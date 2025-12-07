Yüksekova’da Yoğun Yağış Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Uçuşları İptal Ettirdi

Yüksekova’da Yoğun Yağış Uçuşları Durdurdu

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda sefer iptalleri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle hava trafiği aksadı.

Yağmur, Yüksekova’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yağışın aralıksız sürmesi ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Selahaddin Eyyubi Havalimanında Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

