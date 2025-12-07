Yüksekova’da Yoğun Yağış Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Uçuşları İptal Ettirdi

Yüksekova'daki şiddetli yağmur nedeniyle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:23
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle hava trafiği aksadı.

Yağmur, Yüksekova’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yağışın aralıksız sürmesi ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Selahaddin Eyyubi Havalimanında Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

