2025-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Bugün Sona Eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025-YKS kapsamındaki ek yerleştirme işlemleri bugün sona eriyor.

Nasıl ve Nereden Yapılır?

2025-2026 öğretim yılı için, 2025-YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tercih işlemleri bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Ücret, Kontenjan ve Başvuru Koşulları

Ek yerleştirme için yatırılacak ücret 130 lira olup, ödeme yarın saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Ek yerleştirme kontenjanları, 2025-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlardan oluşuyor.

Adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu inceleyerek tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması şart. Adaylar 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkına sahip.

2025-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor. Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor. Ayrıca özel yetenek sınavı ile bir programa yerleştirilmiş adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.

Bu yıl, üniversitelerde yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte yaklaşık 139 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.