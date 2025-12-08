DOLAR
42,56 0%
EURO
49,62 0%
ALTIN
5.767,12 0%
BITCOIN
3.883.644,77 0%

Elazığ'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 06:20
Elazığ'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Olay

Elazığ’da, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın 1’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın mahalle sakinleri tarafından fark edildi.

Müdahale ve Yaralananlar

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda 2 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Soruşturma

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’DA 5 KATLI BİR EVİN 1’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ....

ELAZIĞ’DA 5 KATLI BİR EVİN 1’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ELAZIĞ’DA 5 KATLI BİR EVİN 1’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ....

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT Avaz'ın Yeni Dönemi: Sobacı'dan 'Gönül Köprüleri' Vurgusu
2
Özel, emeklileri 31 Mart’ta hesap sormaya çağırdı: “Emekli ile çalışan karşı karşıya değildir”
3
Edirne'de Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı — O Anlar Kamerada
4
Çaycuma'da BAL Maçında Arbede: 2 Gözaltı
5
Osmangazi'de Bursa'nın Enfes Lezzetleri Öğrencilere Tanıtıldı
6
Kırklareli Vize'de Yerli ve Milli Yulaf Çeşitleri Demonstrasyonu
7
MT Orinda'ya İzmail Limanı'nda dron saldırısı: 16 Türk mürettebat sağ

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi