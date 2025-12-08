Elazığ'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Olay

Elazığ’da, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın 1’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın mahalle sakinleri tarafından fark edildi.

Müdahale ve Yaralananlar

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda 2 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Soruşturma

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

