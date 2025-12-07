Amasya Merzifon'da Kamyonet Kazası: 4 Yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:14
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Şeref K. yönetimindeki 34 DK 5819 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ali A.'nın kullandığı 19 AGF 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluştu; yaralıların yardımına vatandaşlar yetişti.

Yaralılar ve Soruşturma

Kazada sürücülerin yanı sıra Satı K. ve Zeynal A. da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

