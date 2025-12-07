Amasya Merzifon'da Kamyonet Kazası: 4 Yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgiye göre, Şeref K. yönetimindeki 34 DK 5819 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ali A.'nın kullandığı 19 AGF 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluştu; yaralıların yardımına vatandaşlar yetişti.
Yaralılar ve Soruşturma
Kazada sürücülerin yanı sıra Satı K. ve Zeynal A. da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
