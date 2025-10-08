TRT Avaz'ın Yeni Dönemi: Sobacı'dan 'Gönül Köprüleri' Vurgusu

TRT Avaz'ın Yeni Yayın Dönemi Tanıtıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Avaz'ın yeni yayın dönemi tanıtım programında kanalın Türk dünyasıyla kurduğu bağları ve misyonunu vurguladı. Tanıtım programı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

TRT'nin Kamu Yayıncılığı Sorumluluğu

Program açılışında konuşan Sobacı, TRT'nin geniş yayın ağıyla sunduğu içerikleri her geçen gün çeşitlendirip zenginleştirdiklerini belirtti. Türkiye'nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu üstlendiklerini ifade eden Sobacı, içerikleri 'kuyumcu titizliğiyle' işleyerek farklı coğrafyalardaki insanlar arasında kültürel köprüler kurduklarını söyledi.

TRT Avaz: 'Gönül Köprüleri' ve Tarihsel Mesele

Sobacı, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin bölgesel barış, ekonomik kalkınma ve kültürel işbirliği açısından önemine dikkat çekerek, 2009 yılında kurulan TRT Avaz'ın bu alandaki boşluğu doldurduğunu anlattı. Kanalın, İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ilkesini düstur edindiğini ve Türk soylu halkların yaşadığı coğrafyanın ortak sesi olma misyonunu üstlendiğini söyledi.

'TRT Avaz, müşterek değerlerimizi yaşatan ve gönül birliğimizi pekiştiren içerikleriyle, Türk Dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor.' Sobacı, kanalın sadece televizyon yayıncılığı yapmadığını; ortak kültür ve tarihin hikayesini anlatan bir 'gönül elçisi' olduğunu vurguladı.

Yayın İçerikleri ve Hedefler

Sobacı, TRT Avaz'ın yeni yayın döneminde izleyicilere sunulacak olan içeriklere ilişkin bilgi vererek, 'Her biri, Türk dünyasının zenginliğini farklı yönleriyle ekrana taşıyan 60'ın üzerinde içerik izleyicilerimizin beğenisine sunacağız' dedi. Eğitim, sanat, kültür, müzik, haber, eğlence, tarih, coğrafya, dil ve düşünceyi kapsayan geniş bir içerik yelpazesiyle kanalın yayın sahasında en çok izlenen kanallardan biri haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sobacı, teknolojik yatırımlar sayesinde yayın kalitesinin arttığını ve TRT Avaz'da Özbekçe ve Türkmence altyazı desteği sunacaklarını, ilerleyen dönemde ise Kazakça ve Kırgızca altyazı desteğinin de sağlanacağını söyledi.

Bölgesel Mesajlar ve Türkiye'nin Rolü

Sobacı, küresel çatışmaların ve adaletsizliklerin hüküm sürdüğü bir dönemde Türkiye'nin adil çözümler için aktif rol aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz' sözlerine atıfta bulundu. Gazze, Sudan, Somali-Etiyopya gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşına kadar pek çok meselede Türkiye'nin barış ve adalet arayışına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Sobacı sözlerini, Türkiye'nin Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde çok boyutlu adımlar attığını, tarihsel ve kültürel bağları stratejik işbirliklerine dönüştürme çabalarını desteklediklerini belirterek tamamladı. 'Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, ülkemizin samimi bir gayretle gerçekleştirdiği bu çalışmaları anlatmak, bizim boynumuzun borcudur.' dedi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.' sözünü paylaştı.

Programda Kimler Vardı?

Açılış konuşmalarının ardından tanıtım videoları, konser ve stand-up gösterilerinin yer aldığı programa; BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile siyasi partilerin temsilcileri, üniversite rektörleri ve milletvekilleri katıldı.