Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İhracat Rakamları Açıklaması

3 Ocak 2025 Gündemi: Önemli Etkinlikler

İstanbul – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak. Programlar sırasıyla 14.00 ve 19.00'da başlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ardahan'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da esnafı ziyaret edecek ve lokal belediyeler ile Zavot Kadın Kooperatifi'ni gündemine alacak. Ziyaretler sırasıyla 10.00'dan itibaren başlayacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'nde anma törenine katılacak. İzmir'deki etkinlikler 10.30 ve 14.30'da gerçekleşecek. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanan belediye başkanı ve Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyareti sonrası bir basın açıklaması yapacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı'na katılacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi enflasyon rakamlarını açıklayacak. Merkez Bankası da Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımlayacak.

Dünya Diplomasi ve Güncel Olaylar

Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da takip edilecek. Bu olaylarla ilgili güncel bilgiler alınmaya devam ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarıyla başlıyor. Ayrıca, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile Türk Hava Yolları, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına ise Hidayet Türkoğlu katılacak.

Tüm bu etkinlikler, Türkiye'nin gündemini şekillendiren önemli anlardan oluşuyor.