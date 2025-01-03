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2025 YÖKDİL/1 Sınavı Başvuruları Başladı

YÖKDİL/1 sınavı için başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek. Detaylar ÖSYM'nin web sitesinde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:44
2025 YÖKDİL/1 Sınavı Başvuruları Başladı

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları 16 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, 9 Ocak tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru Süreci

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan başvuru süreci 9 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kılavuza Erişim

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları, ilgili sınavın kılavuzunda yer almakta. Adaylar, gerekli tüm bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin resmi sitesine giriş yapabilirler.

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