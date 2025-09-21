21 Eylül 2025 Gündemi: TEKNOFEST Kapanışı, Özgür Özel Kurultayda, Gazze Krizi

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:13
Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek ve festivalin kapanış programına katılacak. (İstanbul/10.30/16.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na katılacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişimini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak. (İstanbul/10.00)

Spor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında tamamlanacak. (İstanbul/10.30)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına; RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/17.00/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00)

Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası; SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor ve Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla sona erecek. (İstanbul/16.00/Sakarya/19.00)

Nesine 2. Lig'in 5. haftasında, Kırmızı Grup maçları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakaları başlayacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakalarına Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek. Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak. (Samokov/16.30)

Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakalarına devam edilecek.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası, Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Bursa/15.30)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Bakü/14.00)

***

