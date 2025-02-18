21 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:08
21 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

İstanbul'da Yakalanan Hükümlü: 21 Yıl 11 Ay Ceza ile Aranıyordu

Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, 27 yaşındaki Y.G.'nin İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Yapılan düzenli operasyon sonucunda hükümlü gözaltına alındı.

Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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