DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Esenyurt’ta Trafikte Öldüresiye Dövme Anı Kamerada

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda 12 Aralık'ta çıkan kavgada B.G. (24), yaşlı sürücüyü dövdü; olay cep telefonu kamerasına yansıdı, şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:32
Esenyurt’ta Trafikte Öldüresiye Dövme Anı Kamerada

Esenyurt’ta trafikte kavga: Öldüresiye dövme anı kamerada

Olay Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, 12 Aralık günü meydana gelen olayda bir sürücünün trafikte akışı bozması sonucu gerginlik yaşandı. Akışın sekteye uğramasına tepki gösteren diğer sürücülerle tartışan şahıs, aracından inerek kavgaya başladı.

Tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü. İsmi B.G. (24) olarak tespit edilen şahsın, kendisinden yaşça büyük olan diğer sürücüye tekme ve yumruklarla ağır şekilde saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavgadan sonra olaya ilişkin soruşturmayı yürüten ekipler, görüntüler ve deliller doğrultusunda çalışmasını sürdürdü. Plaka ve kimlik tespitleri yapılan şüpheli B.G. (24), olaydan bir gün sonra sevk ve idaresindeki aracında ekiplerce gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten birimlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olduğu bildirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında iki ayrı idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılmak üzere şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntüler ise olayın boyutunu belgeleyerek sosyal medyada ve soruşturmada delil niteliği taşıyor.

ESENYURT’TA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRESİYE DÖVEN ŞAHIS GÖZALTINA...

ESENYURT’TA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRESİYE DÖVEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Tekman'da Karla Mücadele: Yalınca Kaya Mezrası 7 Saatte Açıldı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama