Esenyurt’ta Trafikte Öldüresiye Dövme Anı Kamerada

Esenyurt’ta trafikte kavga: Öldüresiye dövme anı kamerada

Olay Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, 12 Aralık günü meydana gelen olayda bir sürücünün trafikte akışı bozması sonucu gerginlik yaşandı. Akışın sekteye uğramasına tepki gösteren diğer sürücülerle tartışan şahıs, aracından inerek kavgaya başladı.

Tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü. İsmi B.G. (24) olarak tespit edilen şahsın, kendisinden yaşça büyük olan diğer sürücüye tekme ve yumruklarla ağır şekilde saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavgadan sonra olaya ilişkin soruşturmayı yürüten ekipler, görüntüler ve deliller doğrultusunda çalışmasını sürdürdü. Plaka ve kimlik tespitleri yapılan şüpheli B.G. (24), olaydan bir gün sonra sevk ve idaresindeki aracında ekiplerce gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten birimlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olduğu bildirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında iki ayrı idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılmak üzere şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntüler ise olayın boyutunu belgeleyerek sosyal medyada ve soruşturmada delil niteliği taşıyor.

ESENYURT’TA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRESİYE DÖVEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI