Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Masa Tenisi Turnuvası

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Psiko-Sosyal Servis tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası, hükümlülerin sportmenlik ve sosyal gelişimini ön plana çıkardı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:08
Turnuva Amaç ve Organizasyon

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin kişisel, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla Psiko-Sosyal Servis tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuva, Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli ile Kurum Müdürü Esma Hatun Sağlamın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Cumhuriyet Savcısı Sürezli yaptı.

Uygulama ve Müsabakalar

Etkinlik, kurumun ek bina hükümlü yemekhanesinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak icra edildi. Turnuva boyunca müsabakalar çekişmeli geçti; final karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.

Maçlar süresince hükümlülerin sportmenliği ve mücadele azmi dikkat çekti; organizasyon hem rekabetçi hem de kaynaştırıcı bir atmosfer sundu.

Ödül Töreni ve Kapanış

Turnuva sonunda dereceye giren hükümlülere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

