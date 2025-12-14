DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Ordu'da Akıllı ve Kapalı Duraklar: Konfor ve Teknoloji Bir Arada

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu'da modern 10 metre uzunluğunda akıllı ve kapalı durakları hizmete sundu; uygulama 19 ilçede yaygınlaştırılacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:02
Ordu'da Akıllı ve Kapalı Duraklar: Konfor ve Teknoloji Bir Arada

Ordu'da akıllı ve kapalı durak dönemi başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım kalitesini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kent genelinde modern ve akıllı durak uygulamasını hayata geçirdi.

Altınordu'da örnek uygulama

İlk olarak Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda konumlandırılan 10 metre uzunluğundaki duraklar, kapalı yapısıyla olumsuz hava şartlarına karşı koruma sağlıyor. Duraklar aydınlatmalı ve engelli erişimine uygun olarak tasarlandı.

Vatandaşların konforlu bekleyebilmesi için duraklarda 2 adet oturma bankı yer alıyor. Bankların yanında ise ücretsiz şarj üniteleri bulunuyor, böylece yolcular mobil cihazlarını bekleme süresince şarj edebiliyor.

Modern durakta ayrıca dolmuş güzergah ve saatlerini gösteren yolcu bilgilendirme ekranı ile LED aydınlatma sistemi bulunuyor.

Yaygınlaştırma planı

Akıllı ve kapalı duraklar, 19 ilçede yolcu sirkülasyonu yüksek alanlarda yaygınlaştırılacak. Projenin amacı, toplu taşımada konfor ve erişilebilirliği artırmak olarak açıklandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIMDA KALİTEYİ YÜKSELTMEK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIMDA KALİTEYİ YÜKSELTMEK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KENT GENELİNDE MODERN VE AKILLI DURAK UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİ.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIMDA KALİTEYİ YÜKSELTMEK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Manisa'da Kanala Düşen Motosiklet Sürücüsü Arif Caner Çiçek Hayatını Kaybetti
7
İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda 8 Asker Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama