Ordu'da Akıllı ve Kapalı Duraklar: Konfor ve Teknoloji Bir Arada

Ordu'da akıllı ve kapalı durak dönemi başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım kalitesini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla kent genelinde modern ve akıllı durak uygulamasını hayata geçirdi.

Altınordu'da örnek uygulama

İlk olarak Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda konumlandırılan 10 metre uzunluğundaki duraklar, kapalı yapısıyla olumsuz hava şartlarına karşı koruma sağlıyor. Duraklar aydınlatmalı ve engelli erişimine uygun olarak tasarlandı.

Vatandaşların konforlu bekleyebilmesi için duraklarda 2 adet oturma bankı yer alıyor. Bankların yanında ise ücretsiz şarj üniteleri bulunuyor, böylece yolcular mobil cihazlarını bekleme süresince şarj edebiliyor.

Modern durakta ayrıca dolmuş güzergah ve saatlerini gösteren yolcu bilgilendirme ekranı ile LED aydınlatma sistemi bulunuyor.

Yaygınlaştırma planı

Akıllı ve kapalı duraklar, 19 ilçede yolcu sirkülasyonu yüksek alanlarda yaygınlaştırılacak. Projenin amacı, toplu taşımada konfor ve erişilebilirliği artırmak olarak açıklandı.

