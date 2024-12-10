21 Yıl Sonra Türkiye'ye Kavuşan Mehmet Ertürk'ün Duygusal Buluşması

Suriye'de 21 Yıl Hapis Yatan Mehmet Ertürk, Ailesine Kavuştu

53 yaşındaki Mehmet Ertürk, Suriye'deki Adra Cezaevi'nden serbest kalmasının ardından Kilis'teki ailesiyle bir araya geldi. 21 yıl boyunca cezaevinde her anını savaşarak geçiren Ertürk, “Cezaevinde öleceğimi düşünüyordum” sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Uzun ve Zorlu Bir Süreç

2003 yılında Suriye’nin başkenti Şam’da kaçakçılık yapma iddiasıyla tutuklanan Ertürk, “O cezaevine girenlerin yüzde 99'u ölür” diyerek yaşadığı zor günleri özetledi. Baas rejiminin devrilmesinin ardından muhaliflerin salıvermesiyle serbest kalan Ertürk, Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'nda işlemlerini tamamlayarak ailesine kavuştuktan sonra duygularını şu şekilde ifade etti:

“Cezam bitti ama bırakmadılar” diyen Ertürk, cezaevi koşullarının ve işkencenin zorluğuna dikkat çekti. Yemeklerin kalitesizliğinden bahseden Ertürk, cezasının bitmesine rağmen Türklerin serbest bırakılmadığını ve cezaevi aflarının kendi durumlarına yaramadığını belirtti.

Ertürk, cezaevinden çıkan diğer mahkumların ardından kendilerinin de kurtarılacağına ihtimal vermediğini, ancak “Önce kadınları çıkardılar, sonra çekiçle kapıları kırarak bizleri bıraktılar” şeklinde anlattı.

Ailesine Kavuşmanın Mutluluğu

Ölüm korkusunda geçen yıllar sonrası ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ertürk, “En azından ailem gelip mezarımın başında dua okusun istiyordum” dedi. Bu duygu dolu buluşma, yılardır süren özlemin sona erdiği anlardan biriydi.

Ertürk'ün eşi Hatice Ertürk, yıllar sonunda yaşanan kavuşmanın mutluluğunu ifade ederken, oğlu Mustafa Ertürk, “Babasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu” dile getirdi. Ayrıca, babası cezaevine girdiğinde 6 aylık olan kızı Meryem Ertürk de benzer duygular içinde olduklarını belirtti.

Aynur Ertürk ise bu duygusal anı için şunları söyledi: “Allah bize bu mutluluğu yaşattı, tüm Müslüman alemine de yaşatsın.”

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından 21 yıldır bulunduğu Şam'daki Adra Cezaevi'nden çıkan 53 yaşındaki Mehmet Ertürk (sağda), Kilis'teki ailesiyle kavuştu.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından 21 yıldır bulunduğu Şam'daki Adra Cezaevi'nden çıkan 53 yaşındaki Mehmet Ertürk (sağda), Kilis'teki ailesiyle kavuştu.