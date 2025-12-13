MTÜ'de Öğrencilerden Anlamlı Farkındalık Etkinliği

Üniversitede stantlar, sessiz protesto ve balon uçurma

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Yerleşkesi Rektörlük Giriş Katı'nda Genç Hemşireler Topluluğu öncülüğünde düzenlenen farkındalık etkinliği yoğun ilgi gördü.

Genç Hemşireler Topluluğunun öncülüğünde ve Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Gastronomi Topluluğu ile Görsel İletişim Topluluğunun iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel ve MTÜ Genel Sekreteri Abuzer Gelse stantları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Programda konuşan Genç Hemşireler Topluluğu Başkanı, Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rumeysa Tuhan, etkinliğin amacının toplumsal duyarlılığı artırmak ve mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

Görsel İletişim Topluluğu üyeleri etkinlikte sessiz protesto ile farkındalık mesajı verdi. Kent Konseyi ve Battalgazi Belediyesi katkılarıyla temin edilen balonlar öğrenciler ve akademisyenler tarafından gökyüzüne bırakılarak, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm gören insanlara yönelik dayanışma mesajı iletildi.

Programda söz alan MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, etkinliğin anlam ve önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün anlamlı bir etkinlik için bir aradayız. Gençlerimizle, üniversitedeki öğrencilerimizle, tamamen onların organizasyonlarıyla yapılan bir etkinlikteyiz. Bugün Gazze’de, Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Sudan’da ve dünyanın herhangi bir yerinde insanlık ailesinin bir parçası olan kardeşlerimiz zulüm ve soykırıma maruz kalıyor. Bu zulmü duyurmak, farkındalık oluşturmak, onları unutmadığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız. Aynı zamanda bu etkinlikle kendi bilincimize ve topluma insanlığı hatırlatmayı amaçlıyoruz. Düzenlenen etkinlikte elde edilecek gelirin kardeşlerimize ulaştırılmasını temenni ediyoruz. Bunun yanında sergimiz ve balon uçurma etkinliğimizle de mesajımızı vermek istedik. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve özellikle bu organizasyonu gerçekleştiren öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

