Özgür Özel: Asgari Ücret İşçi İçin 39 Bin TL, İşveren İçin 29 Bin TL Olmalı

Kayseri mitinginde net mesaj: Asgari ücret 39 bin TL, işverene prim desteği verilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde asgari ücret talebini ve ekonomik taleplerini açıkladı. Özel, "Asgari ücret; niyet edildiği gibi 27-28 bin TL değil 39 bin TL olmalı. Veren için 29, alan için 39 bin lira olmalı, verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir" dedi.

Özel, Kayserililere teşekkür ederek partinin kentteki performansını değerlendirdi: "Bu şehirde 35 yıldır maalesef seçimleri kazanamadık. Ama hiçbir zaman Kayseri'ye kızmadık... 2019 yılında Kayseri'nin hiçbir ilçesinde belediyemiz yokken son seçimlerde belediye sayımızı 4'e çıkardık." Kazanılan belediyeler olarak Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız'ı isimlendirdi ve bu ilçelere hizmet sözü verdi.

Özel, belediyecilik vizyonunu anlatırken "Kardeşliği, eşitliği, zenginliği tabana yayacağız. Biz vergiyi tabana, refahı tavana değil biz vergiyi tavana, refahı tabana yayacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin yanı sıra çözüm önerilerine de değinen Özel, işverenlere yönelik destek gerekliliğini vurguladı: "Asgari ücret AK Parti öncesi 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1 buçuk çeyrek altın alıyor. Asgari ücrete zam yapılacak. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmelidir."

Özel, devletin asgari ücretliyi yalnız bırakmayacağını belirterek "39 bin lira asgari ücret haktır, ancak buna mutlaka işverene prim desteği sağlanmalıdır. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakmaz" diye konuştu. Ayrıca Kayseri'den söz vererek, "gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacaktır" dedi.

Konuşmasında devam eden imza kampanyasına da dikkat çeken Özel, kampanyanın rakamlarını paylaştı: "9 ay önce başlattığımız imza kampanyasında 25.1 milyon imza topladık. Türkiye'de 81 ilde, 973 ilçede sizlerin emekleriyle Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını, erken seçim isteyenlerin imzalarını 9 ay boyunca topladık." Özel, kampanyaya katılanları dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasına katkı sundukları için kutladı.

Kayseri mitingindeki açıklamalar, asgari ücret tartışmalarını ve CHP'nin yerel başarı hikâyesini öne çıkarırken, parti hem ekonomik talepleri hem de sahadaki örgütlenme başarısını vurgulamış oldu.

