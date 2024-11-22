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22 Kasım 2024 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önemli katılımları, bakanların etkinlikleri ve spor maçları 22 Kasım gündemini oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 00:00
22 Kasım 2024 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bugünkü Programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısının yanı sıra, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak. Etkinliklerin saatleri: 10.00, 14.00 ve 16.00 olarak belirlenmiştir.

Yasama ve Yürütme Gündeminde Neler Var?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini ele aldığı bir toplantı düzenleyecek. Toplantı TBMM'de saat 10.00'da başlayacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni’ne katılacak, ardından Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Bakanın programındaki diğer saatler ise 15.00 ile 19.20 arasında gerçekleşecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aynı etkinliğe katılacak burada ziraat alanındaki yenilikler üzerinde durulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Türkiye Yüzyılı'nda Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi’ne katılacak ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis ile görüşme yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına dair finansal hizmetler istatistiklerini ve güven endeksini açıklayacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dolaylı AR-GE teşvikleri istatistiklerini yayımlayacak.

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırılarına dair gelişmeler dünya genelinde dikkatle izleniyor.

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenecek olan "İzzet Keribar Fotoğraf Sergisi" ve "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu"na katılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde hutbe irat edecek.

Spor Dünyasından Notlar

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşılaşacak. Maç İstanbul'da saat 20.30'da başlayacak.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmek için önemli bir aşama bekliyor. Kural çekimi Nyon'da saat 14.00'te gerçekleşecek.

İstanbul'da Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor ile Central Hospital Ümraniyespor arasında, saat 20.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Portekiz'in Sportiva takımına konuk olacak. Maç, Ponta Delgada'da saat 00.30'da oynanacak.

Son olarak, Vodafone Sultanlar Ligi, Beşiktaş ile Eczacıbaşı Dynavit arasında saat 18.00'de başlayacak maç ile devam edecek.

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