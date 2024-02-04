22 senede 5 parti değişikliği: İskender Ertuş'un AK Parti, CHP ve HDP macerasının son durağı tekrardan AK Parti oldu

Van'ın tanınmış ailelerinden Ertuş aşiretinin reisi İskender Ertuş, 22 yıllık siyasi serüveniyle herkesi hayrete düşürüyor. Sözcü'nün haberine göre Ertuş, 22 yıl içinde 5 farklı partiye üye oldu. Ertuş'un siyasetteki yolculuğu ve verdiği kararlar şu şekilde;

• 1989-2002: DYP'nin Süleyman Demirel ve Tansu Çiller liderliğindeki dönemlerde Van Başkale Belediye Başkanı olarak 3 kez seçilen İskender Ertuş, 2002 yılında kurulan AK Parti'ye geçti.

• 2015: AK Parti'nin çözüm sürecine girdiği dönemde, İskender Ertuş HDP'ye katıldı. O zamanın HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ertuş'a parti rozetini takarak karşıladı. Ertuş, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili olmak için başvurdu ancak başaramadı.





• 2016: 15 Temmuz 2016'da yaşanan kalkışma sonrası HDP'yi terk edip AK Parti'ye geri dönen İskender Ertuş, parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 24 Haziran 2018'deki erkene alınan seçimlerde Van Milletvekili olmak isteyen Ertuş, listede yer bulamadı.





• 2022: Ertuş son olarak CHP'ye yöneldi. CHP'den Van Milletvekili adayı olmak isteyen Ertuş, listede kendine yer edinemedi.





• 2024: AK Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan, sosyal medyada Ertuş'un AK Parti'ye üçüncü gelişini ilan etti. Ertuş, AK Parti'ye 1840 kişiyle birlikte yeniden katıldı.