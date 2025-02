22 Şubat 2025'te Öne Çıkan Gelişmeler: AK Parti Kongresi, CHP Esnaf Ziyareti ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 22 Şubat 2025

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Cumhurbaşkanlığı Etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'da mukim büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri onuruna verilecek yemeğe katılacak. Yemekte AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer alacak. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek. (Erzincan/12.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'daki otelde düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen 8. Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması'na katılacak. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR ETKİNLİKLERİ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek. (Sivas/13.30/Antalya/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçlarıyla sürecek. (Ankara/13.30/19.00) (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına Nesibe Aydın-OGM Ormanspor maçıyla devam edilecek. (Ankara/16.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasıyla başlayacak. (Ankara/14.00/İstanbul/17.00)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor gibi maçlarla tamamlanacak. (Bitlis/Ordu/13.00/Antalya/12.00/İstanbul/14.00/Ankara/19.30)

EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Norveç'in Runar Sandefjord takımını konuk edecek. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasına İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla devam edilecek. (İzmir/16.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası, Güneysu-Nilüfer Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçlarıyla başlayacak. (Rize/14.00/İzmir/18.30)

Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları, Cemal Kamacı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayacak; organizasyonun yarı finalinde Vaterpolo Klub Vojvodina (Sırbistan)-Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Zavk Mladost (Sırbistan) maçları oynanacak. (İstanbul/16.00/18.00)

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele edeceği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Avustralya ayağıyla başlayacak; organizasyonun ilk günü superpole ve birinci yarış yapılacak. (Philip Island/05.00/06.30)

