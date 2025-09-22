22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Konya'da sürüyor

Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, ikinci gününde Arslanbek Sultanbekov konseri ve çeşitli mistik müzik etkinlikleriyle devam etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:56
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Konya'da sürüyor

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Konya'da sürüyor

Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, ikinci gün etkinlikleri ve konserlerle izleyicilerle buluştu. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında ve Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İkinci gün programı

Festival, dün gerçekleştirilen "99 Neyzen, 99 Semazen" etkinliğiyle başlamıştı. İkinci günde mistik müziğe odaklanan söyleşi, seminer ve konserlerle program zenginleştirildi.

Konserler ve söyleşiler

Kazakistanlı dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi sahnesinde yer aldı. Sanatçının performansı, etkinliğe gelen müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca sanatçılar Ender Doğan ve Şükrü Alkan, Kültürpark Amfi Tiyatro'da sundukları "Mehter Marşları ve Kahramanlık Türküleri" konseriyle izleyicilerle buluştu.

Festival kapsamında Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde de mistik müziğe ilişkin söyleşi ve seminerler düzenlendi.

İlerleyen günlerde program

Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek. Üçüncü gün programında saat 19.30'da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Kültürpark Amfi Tiyatro'da; saat 20.30'da ise Venezuelalı sanatçı Rebeca Roger Cruz Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Erdoğan'ın Newsweek Makalesi 'Dünya Beşten Büyüktür' ve BM Reformunu Vurguluyor
2
Gaziantep'te Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı
3
İsrail Gazze'deki Ana Sağlık Merkezlerini Hedef Aldı
4
İsrail'e destek veren Antalyasporlu futbolcu gözaltına alındı
5
Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı
6
Kartalkaya Otel Yangını Davası Yarın Devam Edecek
7
Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda Finalistler Açıklandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta