22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Konya'da sürüyor

Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, ikinci gün etkinlikleri ve konserlerle izleyicilerle buluştu. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında ve Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İkinci gün programı

Festival, dün gerçekleştirilen "99 Neyzen, 99 Semazen" etkinliğiyle başlamıştı. İkinci günde mistik müziğe odaklanan söyleşi, seminer ve konserlerle program zenginleştirildi.

Konserler ve söyleşiler

Kazakistanlı dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi sahnesinde yer aldı. Sanatçının performansı, etkinliğe gelen müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca sanatçılar Ender Doğan ve Şükrü Alkan, Kültürpark Amfi Tiyatro'da sundukları "Mehter Marşları ve Kahramanlık Türküleri" konseriyle izleyicilerle buluştu.

Festival kapsamında Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde de mistik müziğe ilişkin söyleşi ve seminerler düzenlendi.

İlerleyen günlerde program

Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek. Üçüncü gün programında saat 19.30'da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Kültürpark Amfi Tiyatro'da; saat 20.30'da ise Venezuelalı sanatçı Rebeca Roger Cruz Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.