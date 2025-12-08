Kayseri'de 5. kattaki intihar girişimi: Şahıs 4 saatte ikna edildi
Yavuz Selim Mahallesi 726. Sokak'ta ekipler seferber oldu
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 726. Sokak'ta meydana gelen olayda, R.T., 5 katlı binanın son katındaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olay yerinde hazır bulundu.
Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları sonucunda R.T., balkondan içeri alındı.
R.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
