Kayseri'de 5. kattaki intihar girişimi: Şahıs 4 saatte ikna edildi

Kayseri Melikgazi'de 5. kattaki balkona çıkan R.T., polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ikna edilerek içeri alındı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 00:17
Yavuz Selim Mahallesi 726. Sokak'ta ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 726. Sokak'ta meydana gelen olayda, R.T., 5 katlı binanın son katındaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olay yerinde hazır bulundu.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları sonucunda R.T., balkondan içeri alındı.

R.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

