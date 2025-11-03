22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü

Ankarada yaşayan 22 yaşındaki endüstri mühendisi Gülfem Ercan, mesleğine başladıktan üç hafta sonra geçirdiği inmenin ardından uygulanan yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon sayesinde yeniden yürümeye ve işine dönmeye hazır hale geldi.

Olayın gelişimi

Hafta sonu evde kahvaltı hazırladığı sırada elindeki uyuşmanın kısa sürede sol tarafına yayıldığını fark eden Ercan, ailesiyle birlikte acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde beynindeki küçük bir damarda pıhtı oluştuğu ve bunun inmeye yol açtığı belirlendi. Ercan, süreci anlattı:

"Elimde sıradan bir uyuşma olduğunu sandım biraz ovdum geçmedi daha sonra sol tarafımın hepsine yayıldı, acile başvurduk. Oradan da beni nöroloji polikliniğine sevk ettiler. 10 gün orada yattım daha sonra da fizik tedavi hastanesine getirildim."

Olayı beklemediğini vurgulayan Ercan, "Hiç beklemiyordum, inme vakaları, felçliler, yüksek yaş aralığı olan insanlarda oluyor. Ben bu yaşımda aklıma bile getirmedim. Böyle bir şey olabileceğini düşünmedim. Doktorlar gelip söylediklerinde çok şaşırdım ve bir süre o şoku atlatamadım. Süreci de tam olarak bilmiyordum. Hareketlerimi tekrar kazanmamda fizik tedavi işe yaradı." dedi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreci

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Burcu Yanık, inmenin genellikle orta ve ileri yaşta görüldüğünü, ancak genç hastaların da kliniğe gelmeye başladığını belirtti. Yanık, tedavi yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

Fizik tedavide önceliğin eklemleri açık tutmak ve kuvvet kaybı olan eklemleri güçlendirmek olduğunu, hastanın güçlü olan tarafını da kas kuvvetlendirme programına aldıklarını söyledi. Uygulanan programda yürüme, merdiven inip çıkma, denge eğitimi gibi çoklu çalışmaların bulunduğunu vurguladı.

Yanık, Gülfem için uyguladıkları yöntemleri anlattı: "Gülfem'i havuz tedavisine de aldık. Eklemlerdeki esnekliğini artırdık, kaslarını güçlendirdik. Duyusal sıkıntısını havuz tedavisiyle çözdük. Çift görmesi olduğunu söylüyordu. Görme rehabilitasyon ünitemizde de tedaviler aldı. Görmesi düzeldi. Gülfem bir endüstri mühendisi çok güzel yürüyebilir, dengesi düzelmiş, kas kuvveti düzelmiş, kendi bakım aktivitelerini tamamen kendi yapabilir şekilde gönderiyoruz. Yatan hasta tedavilerimizde her saat çeşitli ünitelere tedaviye gidiyorlar. Gün içinde programları da yoğun oluyor. Yaklaşık 30 seans kadar tedavi aldı."

Prof. Dr. Yanık, erken rehabilitasyonun etkisine dikkat çekerek, "İnme hastaları rehabilitasyona erken başlarlarsa daha çabuk toparlıyorlar. Kas kuvvetlenmeleri, gerek yürüme, denge eğitimleri ne kadar erken başlayabilirsek hastalar o kadar erken toparlayabiliyorlar. Bütün inme hastaları için konuşuyorum. Hasta inme geçirdiyse, bu çözümsüz bir şey değildir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla çok iyi gelişmeler kaydedilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Uzman uyarıları ve risk faktörleri

Nöroloji Kliniği Doktor Öğretim Üyesi Serdar Baraklı, gençlerde inme vakalarının artışına dikkat çekerek, "İnme, beyin damar hastalığı olarak beynin bir bölgesinin kalıcı olarak etkilenmesidir. 50 yaşın altında inme rahatsızlığını genç inme olarak tanımlıyoruz. Sigara kullanımı ilk sırada geliyor. Çevresel faktörler, genetik hastalıklar gençlerde inmeye neden olabilir." uyarısında bulundu.

Baraklı, müdahale zamanının kritik olduğunu vurguladı: "İnme rahatsızlığında ilk 4-6 saat müdahale için çok önemli. Yaklaşık 4,5 saat içinde damardan pıhtı açıcı tedaviler ya da anjiyografik yöntemlerle müdahale edilebiliyor. Bu tür hastalarda tek taraflı uyuşma, konuşmada pelteklik, ağızda kayma gibi şikayetler olması durumunda acil servise başvurmak önemli."

Gelecek planı

Ailesinde benzer bir durum olmadığını ve sadece tiroid rahatsızlığı bulunduğunu belirten Ercan, baş ağrısı şikayeti yaşadığını ancak bunun farklı sebeplerden kaynaklandığını söyledi. İşine dönme heyecanını da şu sözlerle dile getirdi: "İşe geri döneceğim için çok heyecanlıyım, fabrikada çalışıyorum işimi de çok özledim."

