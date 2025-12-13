Antalya Kepez'de 7. sınıf öğrencisine akran zorbalığı iddiası

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ortaokulda, 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Y. E. K., geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşanan bir olayda iddiaya göre başka bir sınıfta eğitim gören bir kız öğrenci tarafından itilerek yere düştü. Öğrencinin boyun bölgesi mermer zemine çarparak yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından anne ve oğul darp raporu alarak polis merkezine gidip karşı taraftan şikâyetçi oldu. Okulun güvenlik kameralarının incelendiği ve görüntülerin oğlunun anlattıklarını doğruladığı aktarıldı.

Ailenin tepkisi

Anne Çiğdem Filiz, yaşananlardan okul yönetiminin kendisini geç haber verdiğini ileri sürerek tepki gösterdi. Filiz, olaydan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son teneffüste oğlum bir kız öğrenci tarafından okulda önce saçı çekilmiş sonra tokat atarak sataşmış. Oğlum oturduğu yerde hiçbir lafı, sözü, sataşması olmadığı, suçu olmadığı halde mağdur kalıyor."

Filiz ayrıca olayı şöyle aktardı: "Sonrasında öğrenci okula giriş esnasında ittirilerek oğlumun düşmesine ve mermerin köşesine boynu gelerek yara almasına ve bir kırık oluşmasına neden olunuyor. Ve bu konu hakkında okul idaresinin sorumsuzluğundan mağduruz. Kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum. Benim oğluma bir zarar geliyorsa önce bana haber verilmeli. Okul idaresinin sorumsuzluğu ve ihmalkarlığı yüzünden benim oğlum bir ders boyunca okulda tutuluyor. Okul dağıldıktan sonrasında benim oğlum ağlayarak o acıyı çekerken eve gönderildikten sonra aranıyorum."

Önceki şikayetler ve talepler

Filiz, oğlunun daha önce de okulda akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu durumun yargıya taşındığını, "Daha önce de darp raporlarımız ve delillerimizle şikâyetçi olduk ancak herhangi bir sonuç alamadık" sözleriyle belirtti.

Anne ayrıca benzer olayların tekrarlanmaması için okul idaresi ve eğitimcilerin akran zorbalığı konusunda daha etkin önlem ve eğitim alması gerektiğini vurguladı.

