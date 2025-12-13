DOLAR
Fethiye’de hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

Muğla-Fethiye kara yolunda hafif ticari aracın çarptığı 77 yaşındaki sürücü Yiğit Ekrem yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:41
Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza nerede ve nasıl oldu?

Kaza, Muğla-Fethiye kara yolu Yanıklar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, iddiaya göre yaya yolundan elektrikli motosikletiyle geçmekte olan 77 yaşındaki Yiğit Ekrem'e çarptı.

Olay sonrası müdahale ve soruşturma

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

