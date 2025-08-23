DOLAR
23 Ağustos 2025 Gündemi: E-Devlet Lansmanı, Gazze Gelişmeleri ve Spor Takvimi

E-Devlet mobil lansmanı, Gazze'deki insani kriz ve bakan ziyaretleri ile yoğun spor programı 23 Ağustos 2025 gündeminde.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 09:01
23 Ağustos 2025 Gündemi: E-Devlet Lansmanı, Gazze Gelişmeleri ve Spor Takvimi

GÜNDEM / 23 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Yürütme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı'na katılacak. (Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama — Yürütme — Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek; ayrıca Dijital Detoks Kampı ve Büyük Aile Buluşması ile evlilik kredisinden faydalanan çiftin düğününe katılacak. (Rize / 11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya — Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze / Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konulu konferansın açılış programına katılacak. (İstanbul / 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Eceabat’tan hareketle İstanbul Sarayburnu’na gidecek olan TCG Anadolu Gemisi ile "Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu" programında gençlere eşlik edecek. (Çanakkale / 09.00 — İstanbul / 18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmaları Gaziantep FK - Gençlerbirliği ve Fenerbahçe - Kocaelispor maçlarıyla sürecek. (Gaziantep / İstanbul / 21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig 3. haftasında şu müsabakalar oynanacak: Bandırmaspor - Adana Demirspor, Esenler Erokspor - Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK - Sakaryaspor. (Balıkesir / 16.30 — İstanbul / 19.00 — Iğdır / Muğla / 21.30) (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta dört müsabakayla başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak. (İstanbul / 20.00) (Fotoğraflı)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşılaşacak. (Nakhon Ratchasima / 15.30) (Fotoğraflı)

Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Çin'de devam edecek; Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas ile karşılaşacak. (Jiangmen / 09.00)

Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak; yarı finalde Spor Toto - Beşiktaş ve Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak. (Ankara / 18.30 / 20.30) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak; Köyceğiz Belediyespor - Depsaş Enerji ve Rize Belediyespor - Güneysu müsabakaları yapılacak. (Ankara / 14.30 / 16.30) (Fotoğraflı)

