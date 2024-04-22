23 Nisan’da ulaşım ücretsiz: Ankara, İstanbul ve İzmir’de metro ve raylı sistemlerde geçerli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan’da Ankara, İstanbul ve İzmir’de ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre, bakanlığa bağlı olan metro ve raylı sistemler, 23 Nisan’da ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.

Ayrıca Bakanlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, İstanbul ve Ankara’da toplu taşıma araçlarının da ücretsiz bir şekilde kullanılabileceğini duyurdu.

Bu hatlar tamamen ücretsiz olacak

Bakanlığın yapmış olduğu açıklama kapsamında, Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı, İzmir’de ise İZBAN, yarın (23 Nisan) ücretsiz olacak. Vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu raçalardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler.