23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çin'de Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de coşkuyla kutlandı.

Etkinlikte Eğlenceli Anlar

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen kutlama etkinliğine, Türkiye ve Çin'den çocuklar katıldı. Etkinlikte, Türk ve Çinli çocuklar birlikte eğlencelerle bayram sevincini paylaştı.

Önemli Mesajlar

Pekin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Büyükelçilik Müsteşarı Gözde Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün olduğunu vurguladı. Öztürk, Atatürk'ün bu anlamlı günü, geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Öztürk, 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Çocuk Yılı" ilan edilmesiyle birlikte bu bayramın evrensel bir nitelik kazandığını ifade etti ve barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü mesajlarıyla kutlandığını kaydetti.

Barış ve Mutluluk Temennisi

Bugünün anlamını Çinli dostlarla paylaşmanın mutluluğunu dile getiren Öztürk, 23 Nisan'ın tüm dünyadaki çocuklara barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Etkinliğe katılan Çin’de yaşayan Türk vatandaşları ile çocukları ve diğer Çinli çocuklar, sahnede çeşitli gösteriler gerçekleştirerek kutlamaya renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe konuk olan Çinli çocuklar, Türk akranlarıyla eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe konuk olan Çinli çocuklar, Türk akranlarıyla eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı.