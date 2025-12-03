23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Erzurum'da Başladı

Açılış ve ev sahipleri

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Atatürk Üniversitesi ve Spor Bilimleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen 23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Erzurum’da resmen başladı. Kongrenin açılış programına Prof. Dr. Bülent Çakmak (Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı), Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı), Prof. Dr. Mutlu Türkmen (Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı), Prof. Dr. İsmet Altıntaş (Türkiye-Kırgızistan Üniversitesi Rektör Vekili) ile Prof. Dr. Fikret Soyer (Spor Bilimleri Derneği Başkanı) ve çok sayıda akademisyen, öğrenci ve araştırmacı katıldı.

Kongrenin hedefleri ve konuşmalar

Kongre, spor bilimlerindeki güncel gelişmeleri paylaşmak, yeni fikirleri tartışmak ve ulusal-uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla düzenleniyor. Açılışta konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı spor bilimleri kongresine Atatürk Üniversitesi ile birlikte ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Çakmak şunları söyledi: "Spor, tıpkı bilim gibi, insanı hem bedenen hem de zihnen şekillendiren bir yolculuktur. İşte bu yüzden spor biliminin, eğitim dünyasında önemli bir yere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bizler Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, bu anlayışla eğitim hayatımıza yön veriyor, öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif başarılarını aynı oranda önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir insanın hem akademik hem de sportif başarılar sergilemesi, onu daha güçlü, daha donanımlı ve toplumda daha etkili bir birey haline getirecektir. Bu bağlamda, Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda 2024-2025 sezonunda Türkiye Şampiyonluğu elde etmemiz ifade ettiğim sportif başarının güzel bir örneği olmuştur. Bu başarımız, azim, disiplin ve birlikte çalışmanın güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Bununla birlikte, sporun sadece kazanmaktan ibaret olmadığını, her yarışmanın bir öğrenme, gelişme ve birlikte büyüme fırsatı sunduğunu hatırlatmak istiyorum".

Açılışta söz alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum’un spor bilimleri ve sporcu performansı açısından sahip olduğu avantajlara dikkat çekti ve şunları kaydetti: "Erzurum yalnızca kış sporlarıyla değil, yaz sporları için de benzersiz bir coğrafi avantaja sahip. 2000 metreyi aşan rakımı, temiz havası ve geniş antrenman alanlarıyla özellikle dayanıklılık sporları için büyük bir potansiyel taşıyor. Spor Bilimleri Fakültemiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Türkiye’nin en gelişmiş sporcu performans laboratuvarlarını bünyesinde barındırıyor. Hareket analizi, egzersiz fizyolojisi ve nöropsikoloji laboratuvarlarımızda sporcular bilimsel veriler ışığında yönlendiriliyor ve maksimum performansa ulaşmaları sağlanıyor. Erzurum’u dört mevsim sporun merkezi hâline getirerek hem ulusal hem de uluslararası sporculara ve araştırmalara katkı sunmak istiyoruz".

Kongre programı

Kongre üç gün sürecek; bilim insanları, araştırmacılar ve öğrenciler hem yüz yüze hem de çevrimiçi oturumlarda bir araya gelerek bilimsel sunumlar, atölye çalışmaları ve etkileşimli paylaşımlar gerçekleştirecek.

Yerel ve uluslararası iş birliği odaklı kongre, spor bilimlerinde disiplinlerarası yaklaşımların ve uygulamalı araştırmaların güçlenmesine katkı hedefliyor.

