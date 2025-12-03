23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Erzurum’da Başladı

23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun katılımla Erzurum’da başladı. Kongre, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler, araştırmacılar, spor yöneticileri ve öğrencileri bir araya getiriyor.

Açılış ve Katılım

Açılış programına Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye-Kırgızistan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmet Altıntaş ile Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Soyer ve çok sayıda akademisyen, spor uzmanı ve öğrenci katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından protokol konuşmalarında spor bilimlerinin gelişimi, akademik iş birliklerinin önemi ve bilimsel üretimin spora katkıları vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: 'Erzurum’u dört mevsim sporun merkezi hâline getiriyoruz'

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, spor bilimlerinin artık yalnızca fiziksel performansla sınırlı kalmayıp ileri teknoloji, nörobilim, biyomekanik ve veri analizine dayanan çok disiplinli bir alan haline geldiğini belirtti ve üniversitenin bu alandaki güçlü konumuna dikkat çekti.

Spor Bilimleri Fakültesi ile birlikte hizmet veren Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkiye’nin en gelişmiş sporcu performans laboratuvarlarından bazılarına ev sahipliği yaptığını söyleyen Hacımüftüoğlu, hareket analizi, egzersiz fizyolojisi, atletik performans ve nöropsikoloji laboratuvarlarında sporcuların bilimsel veriler ışığında değerlendirilip yönlendirildiğini ifade etti.

Erzurum’un dört mevsim spor potansiyeli

Hacımüftüoğlu, Erzurum’un sadece kış sporlarıyla değil yaz sporları açısından da benzersiz coğrafi avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Şehrin 2000 metreyi aşan rakımı, temiz havası ve geniş antrenman alanları sayesinde özellikle dayanıklılık sporlarında önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti: 'Yüksek irtifa spor araştırmaları merkezimizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımız sürüyor.'

Bu avantajın atletizmden bisiklete, futboldan bireysel dayanıklılık sporlarına kadar pek çok branş için fırsat sunduğunu belirten Hacımüftüoğlu, Erzurum’u dört mevsim sporun merkezi hâline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

'Palandöken uluslararası bir marka'

Hacımüftüoğlu ayrıca Palandöken’in dünya çapında bir kayak merkezi olduğunu hatırlatarak, modern tesisleri ve nitelikli pistleriyle kış sporlarında şehrin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini vurguladı.

Bilimsel paylaşımlar spor bilimlerine değer katıyor

Kongre Başkanı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile diğer konuşmacılar, spor bilimlerinin disiplinler arası niteliğine ve uluslararası akademik dayanışmanın önemine işaret etti. Sunulan bildirilerin yeni araştırma alanlarına zemin oluşturacağı belirtildi.

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, güncel yaklaşımların tartışıldığı, yeni araştırmaların tanıtıldığı ve uluslararası iş birliklerinin geliştirildiği kapsamlı bir akademik platform olarak öne çıktı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu kongrenin düzenlenmesine katkı sunan tüm kurum ve akademisyenlere teşekkür etti. Program, plaket takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

