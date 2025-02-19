232 STK'dan F-35 Ülkelerine Açık Çağrı: İsrail'e Silah Tedarikini Durdurun

232 Sivil Toplum Kuruluşundan Acil Çağrı

F-35 savaş uçaklarının üretiminde ve satışında rol oynayan ülkelerde faaliyet gösteren 232 sivil toplum kuruluşu (STK), F-35 programına dahil hükümetlere, İsrail'e tüm silah ve parça tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu.

İhlallere Dikkat Çekildi

Söz konusu sivil toplum kuruluşları, yaptıkları ortak bildiride, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve insan haklarını çiğnediğini belirtti. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların yıkıcı etkilerine dikkat çekildi.

F-35'lerin Rolü

Bildiride, İsrail'in F-35 savaş uçaklarını kullanarak bu bölgelerde can kayıplarına yol açtığı, dolayısıyla tüm silah ve parça satışının derhal durdurulması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Vurgusu

Sivil toplum kuruluşları, Silah Ticareti Anlaşması'na taraf olan ülkelerin, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edebilecek askeri malzemeleri doğrudan ya da dolaylı yoldan tedarik etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, F-35 programına dahil ülkelerin bu gereklilikleri etkili bir biçimde uygulamadığını vurguladılar.

Uluslararası Sözleşmelere Saygı

F-35 programına dahil ülkelerin Soykırım Sözleşmesi'ni onayladığına dikkat çeken kuruluşlar, bu sözleşme kapsamında ülkelerin soykırımı önleme ve cezalandırma taahhüdünde bulunduklarını hatırlattı.