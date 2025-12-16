Van'da Kar Etkisi: 90 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da kar yağışı 90 yerleşim yerinin yolunu kapattı

Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 90 yerleşim yerinin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan yerleşim yerleri ve sayılar

Kapalı yollar arasında Bahçesaray’da 7, Başkale’de 3, Çatak’ta 33, Edremit’te 3, Gevaş’ta 40 ve İpekyolu ilçesinde 4 yerleşim yeri bulunuyor. Toplam kapanan yerleşim yeri sayısı 90 olarak kaydedildi.

Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Erek Dağı ve yerel etkiler

İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı beyaza büründü. Erek Dağı eteklerindeki Yukarı Bakraçlı Mahallesi sakinleri, kar yağışı sonrası evlerinin toprak damlarını temizlemeye başladı.

Geçitlerde ulaşım ve kar temizleme çalışmaları

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki geçitte kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

