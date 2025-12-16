DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

Van'da Kar Etkisi: 90 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle toplam 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı; ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:39
Van'da Kar Etkisi: 90 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da kar yağışı 90 yerleşim yerinin yolunu kapattı

Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 90 yerleşim yerinin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan yerleşim yerleri ve sayılar

Kapalı yollar arasında Bahçesaray’da 7, Başkale’de 3, Çatak’ta 33, Edremit’te 3, Gevaş’ta 40 ve İpekyolu ilçesinde 4 yerleşim yeri bulunuyor. Toplam kapanan yerleşim yeri sayısı 90 olarak kaydedildi.

Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Erek Dağı ve yerel etkiler

İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı beyaza büründü. Erek Dağı eteklerindeki Yukarı Bakraçlı Mahallesi sakinleri, kar yağışı sonrası evlerinin toprak damlarını temizlemeye başladı.

Geçitlerde ulaşım ve kar temizleme çalışmaları

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidinde kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki geçitte kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

VAN'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, 90 YERLEŞİM YERİNİN YOLUNUN KAPANMASINA NEDEN OLDU.

VAN'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, 90 YERLEŞİM YERİNİN YOLUNUN KAPANMASINA NEDEN OLDU.

VAN'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, 90 YERLEŞİM YERİNİN YOLUNUN KAPANMASINA NEDEN OLDU.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
2
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
5
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
6
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
7
Erzincan İliç'te Vurulmuş Yaban Keçisi: 3 Şahsa 975 bin 563 TL Ceza

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi