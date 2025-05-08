24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Prag Oda Müziği Topluluğu Konser Verdi

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, son gününde Prag oda müziği topluluğu ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem üstlendi.

Etkinlik Detayları

Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlenen bu özel etkinlik, sanata ve müziğe olan tutkunun bir kez daha sergilendiği bir platform oldu. Prag oda müziği topluluğunun etkileyici performansı, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kapanış konseri, festivalin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer edindi.

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin son gününde Prag oda müziği topluluğu Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında sahne aldı.

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin son gününde Prag oda müziği topluluğu Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında sahne aldı.