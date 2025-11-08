Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki çocuk dedesini öldürdü: Servet M. hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki çocuk dedesini öldürdü

Olayın ayrıntıları

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, iddiaya göre yan bakma nedeniyle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 13 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki arkadaşı A.M. arasındaki tartışma, Hamam Caddesi, Sarıgöl Mahallesi'nde şiddetlendi.

Olayın ardından kavgayı ayırmak için gelen ve ismi Servet M. (59) olarak açıklanan dede, gençleri ayırmaya çalışırken şüpheli önce bıçak çekti, ardından iddialara göre dört el ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu Servet M. ağır yaralandı; torunu A.M. ise bacağından vurularak yaralandı.

Olay, 2 Kasım saat 23.00 civarında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı; Servet M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakalama ve yasal süreç

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Fatih'te yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelinin 9 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Tanık anlatımı

Ahmet Tuncer Yıldız adlı görgü tanığı olayla ilgili, dedenin torununu korumak için yanlarına gittiğini ve tam arka dönüldüğü sırada silahın çekildiğini belirtti. Yıldız, torunun ve diğer kişinin vurulduğunu, sesleri duyup koştuklarını ancak dedenin yerde yattığını gördüklerini anlattı. Tanık, torununun bacağından yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; adli süreç ve güvenlik soruşturmaları devam etmektedir.

